На Кіровоградщині поліція затримала «вора в законі» із санкційного списку РНБО

Перебуваючи на території України в статусі особи підвищеного злочинного впливу, «вор в законі» на прізвисько «Армен Хохол» організував та контролював діяльність злочинних груп, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини насильницького та майнового характеру. Свій особливий статус у кримінальному світі він отримав у 2011 році у Москві.

На підставі отриманих доказів йому було повідомлено про підозру. Зловмисник переховувався від слідства, тож його було оголошено у міжнародний розшук. Крім того, щодо нього були запровадженні санкції РНБО.

На виконання рішення РНБО та проведення системної роботи з боротьби з оргзлочинністю та їхніми лідерами, учора, 17 червня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області та слідчі обласної поліції затримали «вора в законі».

Затримання відбувалося за силової підтримки спецпризначенців полку поліції особливого призначення.

Наразі його поміщено в ІТТ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Національна поліція України