На Кіровоградщині посадовці водоканалу скидали очисні відходи у річку Інгул

СБУ запобігла масштабному забрудненню земель та водних ресурсів на території Кіровоградської області. Представники комунального підприємства з водопостачання, приховано скидали технологічні відходи у р. Інгул.

Це призвело до зростання концентрації шкідливих речовин у прибережних територіях річкової системи регіону, на загальній площі понад 2,5 га.

За результатами експертизи, зафіксовано перевищення показників вмісту нітратів у грунті у 13 разів.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України, керівнику структурного підрозділу комунального підприємства повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ст. 239 КК України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.

Заходи з викриття незаконної діяльності проводили співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

СБУ