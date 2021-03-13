На Кіровоградщині затримали чоловіка, який намагався підкупом уникнути покарання за груповий розбій (ФОТО)

Група осіб напала на фермерське господарство на Кіровоградщині та заволоділа майном охоронців і двома тракторами. Оперативники поліції знайшли зловмисників, а ті за непритягнення до відповідальності запропонували хабаря.

У Кіровоградське управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшов рапорт заступника начальника управління карного розшуку поліції Кіровоградщини про надходження корупційної пропозиції. Посадовцю поліції та його підлеглому — начальнику сектору — пообіцяв надати 9 тисяч доларів США хабаря 32-річний мешканець області.

Встановлено, що зазначений чоловік разом зі спільником є фігурантами кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Зловмисники напали на одне з фермерських господарств та заволоділи майном охорони і двома тракторами. Оперативники карного розшуку поліції встановили причетних до злочину осіб і вручили їм підозри. Під час проведення санкціонованих обшуків один із фігурантів спробував «домовитися» з працівниками поліції про припинення кримінального переслідування.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі СУ ГУНП, під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)

Кримінального кодексу України.

Після передачі заступнику начальника УКР першої частини від обіцяної суми — однієї тисячі доларів США — 32-річного чоловіка затримали.

До суду подано клопотання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Санкції він чекатиме в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі йому готується вручення підозри за спробу підкупу службових осіб.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України