На Кіровоградщині члени злочинної організації переправили за кордон близько 40 ухилянтів

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 8 осіб за фактами створення злочинної організації та участі у ній, незаконного переправлення через державний кордон України, підроблення офіційних документів (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України).

Слідством встановлено, що організатор – уродженець Запоріжжя. Він залучив до протиправної діяльності ще 7 осіб – жителів Запорізької області та Львова. У незаконній схемі кожен з них виконував свою роль.

У соцмережах обвинувачені створили акаунти з оголошеннями про організацію виїзду військовозобов’язаних за кордон. Коли з’являвся потенційний «клієнт», по передоплаті у 500 дол США розпочинали процес «перетину».

За допомогою підроблених печаток та штампів на підставі паспортних даних виготовляли пакет документів, які давали право на перетин держкордону. Для конспірації готові «дозволи» відправляли поштою під псевдонімом.

Поштові відправлення зустрічав «свій» кур’єр. Він під час особистої зустрічі передавав пакет документів «клієнту» та отримував повний розрахунок за «послугу».

Далі в роботу включались координатори групи, які надавали ухилянтам покрокову інструкцію: як перетинати кордон та комунікувати з прикордонниками.

Повна вартість послуг становила 6,5 тис дол США з однієї людини.

За майже місяць протиправної діяльності угруповання задокументовано 40 спроб організації незаконного перетину кордону. Загальна сума грошової винагороди – близько 9 млн грн дол США.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили печатки, штампи, грошові кошти, мобільні телефони, банківські карти, чорнові записи з інформацією про потенційних клієнтів та інші докази незаконної діяльності.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ Нацполіції в Кіровоградській області, оперативний супровід – Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора