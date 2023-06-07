На Кіровоградщині на вимаганні хабаря викрили правоохоронця

Неправомірну вигоду – 20 000 гривень- посадовець одного з райвідділу поліції Кіровоградщини вимагав з директорки магазину за неперешкоджання її підприємницької діяльності.

Оперативники Кіровоградського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаїв, затримали фігуранта після передачі другої частини хабаря. Гроші вилучили.

Наразі, за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури, правоохоронцю готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України