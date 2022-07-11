На Київщині чоловік стріляв у поліцейських з рушниці (відео)

10 липня близько опівночі в Броварах 53-річний чоловік відкрив стрільбу з рушниці в бік працівників поліції. Як з’ясувалось, лиходій намагався купити спиртне в заборонений для цього час, втім, не отримавши бажаного, схопив рушницю і розбив двері крамниці. Коли ж поліцейські намагались зупинити дебошира, той почав стріляти.

Було терміново введено поліцейську спецоперацію. Працівники Броварського районного управління поліції разом із бійцями КОРД затримали озброєного зловмисника за місцем проживання.

Під час обшуку в оселі нападника вилучили рушницю, набої та гранату РГН із запалом до неї.

Поліція розпочала досудове розслідування щодо посягання на життя працівників правоохоронного органу [ст. 348 ККУ]. Процесуальне керівництво здійснює Броварська окружна прокуратура. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області