На Київщині інженера технагляду судитимуть за пособництво в мільйонному привласнені бюджетних коштів та підробці документів

Києво-Святошинська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно інженера технічного нагляду, якому інкримінують пособництво у підробці документів, що стали підставою для розпорядження бюджетними коштами та у привласненні даних бюджетних коштів (ч.5 ст.27, ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що Новопетрівською сільрадою та приватним товариством було укладено кілька договорів на виконання робіт з реконструкції доріг в межах вказаного населеного пункту на загальну суму 3,5 мільйони гривень.

В подальшому, директор підрядної організації, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт доріг, склав довідку про вартість виконаних будівельних робіт, в якій було завищено витрати та об’єми зробленого, а також акт приймання виконаних робіт, в якому були внесені недостовірні дані щодо обсягу та вартості даних робіт. Ці документи, в подальшому, були погоджені інженером з технічного нагляду.

В результаті зазначеного, на підставі недостовірних документів на розрахунковий рахунок товариства-підрядника було перераховано бюджетні кошти у якості оплати за виконані роботи. Однак, згідно висновків ряду судових будівельно-технічних експертиз, вартість невиконаних робіт на об’єктах становить понад 1,2 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Вишгородським відділом поліції Головного управління Нацполіції у Київській області.

Судовий розгляд обвинувального акту стосовно директора підрядної організації триває.

Примітка: Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури