На Київщині поліцейські встановлюють обставини стрілянини в селі Карапиші

26 грудня близько 22 години до чергової частини відділу поліції №2 (м. Миронівка) Обухівського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік здійснив стрілянину поблизу ресторану в селі Карапиші Миронівської міської ТГ.

На місце події одразу прибули керівництво відділу поліції, працівники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Як стало відомо на місці події, чоловіки з різних компаній вийшли на подвір‘я закладу подихати свіжим повітрям, де між ними виникла сварка, під час якої 42-річний житель міста Миронівка отримав удар в обличчя. Після цього чоловік вирушив за підмогою та повернувся на місце суперечки з товаришем. Між чоловіками почалася бійка, під час якої потерпілий житель Миронівки, дістав травматичну зброю та здійснив два постріли вгору та один в бік натовпу.

На щастя, ніхто із присутніх не постраждав.

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За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Згодом суд прийме законне рішення стосовно призначення покарання правопорушнику.

Поліція Київської області