На Київщині поліцейські затримали наркозбувачів 

Злочинний «бізнес» організували двоє раніше судимих жителів міста Біла Церква, які розповсюджували наркотики з рук в руки лише перевіреним клієнтам.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України отримали інформацію про незаконну діяльність двох чоловіків, які займаються розповсюдженням наркотиків на території Київської області.

Як встановили правоохоронці, незаконний «бізнес» організували двоє товаришів, жителів міста Біла Церква. Наркотики збували на території Київщини дрібними дозами з рук в руки лише перевіреним особам. Покупцям пропонували метадон, марихуану, а також різні види сильнодіючих нарковмісних лікарських засобів: «Сонат», «Бупренорфін» та інші.

Отримавши підтвердження незаконної діяльності наркозбувачів, правоохоронці за силової підтримки поліції особливого призначення затримали фігурантів на збуті наркотиків.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів поліцейські виявили метадон, згортки з марихуаною, пігулки сильнодіючих лікарських засобів та гроші. Вилучені речові докази направлено на експертне дослідження.

Зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Білоцерківського ВП під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 3 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

За вчинене фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України