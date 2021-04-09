На Київщині повідомили про підозру чоловікові, котрий застрелив собаку

До відділення поліції №1 (м.Буча) Бучанського районного управління поліції звернувся місцевий житель, котрий повідомив, що біля його будинку перехожий рушницею здійснив постріл у безпритульну тварину.

Поранену собаку доправили до ветклініки, де їй надавали належну допомогу. Однак у муках, попри дев’ять годин боротьби за її життя, тварина померла.

В результаті розшуково-оперативної роботи і проведення численних експертиз, зловмисника знайшли. Ним виявився 45-річний житель м. Буча.

У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання, правоохоронці вилучили зареєстровану зброю.

За фактом жорстокого поводження з твариною відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру.

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