На Київщині ревнивець забив до смерті вагітну дружину

10 січня близько 21:40 години в селищі Баришівка 30-річний чоловік напідпитку посварився з дружиною та побив її до смерті.

Про подію до поліції повідомили медики, які констатували смерть потерпілої.

На місце одразу прибули працівники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво поліції Броварщини.

Правоохоронці з’ясували, що того вечора 30-річний чоловік прийшов додому напідпитку та почав ображати свою 34-річну дружину. Між ними виникла сварка, в результаті якої розлючений чоловік наніс безліч ударів кулаками по голові дружині. Зупинився кривдник, коли помітив бездиханне тіло своєї коханої.

Зловмисника поліцейські затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Запобіжний захід обере суд.

Відділ комунікації поліції Київської області