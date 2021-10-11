На Київщині затримано продавця зброї та боєприпасів

Броварською окружною прокуратурою повідомлено про підозру у незаконному збуті зброї та боєприпасів мешканцю Київщини (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, 52-річний мешканець с. Катюжанка Вишгородського району запропонував знайомому придбати наявні у нього зброю та боєприпаси. У червні поточного року чоловік за 22 тис грн продав «покупцеві» гвинтівку системи «Мосіна» та набої. Під час другої зустрічі продавець реалізував 2 гранати «Ф-1», зброю та боєприпаси, за все це запросив 32 тис грн.

Вказану особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється Броварським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід — Броварський райвідділ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура