Затримано чергового зрадника, який намагався втекти на тимчасово окуповану територію (відео)

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією у Харківській області затримали колишнього правоохоронця. Під час окупації міста Балаклія він перейшов на бік ворога та почав служити у так званій «народній поліції».

Зрадник разом з окупантами патрулював вулиці Балаклії. Під час своїх рейдів вони вишукували місцевих патріотів, а також всіх хто мав хоч якесь відношення до Збройних сил України чи правоохоронних органів. Крім того, за вказівкою своїх кураторів, він охороняв різні об’єкти у місті.

Після втечі російських військових зрадник позбувся своїх мобільних телефонів та форми, яку йому видали. Деякий час він переховувався у лісосмугах, а згодом вирішив тікати до тимчасово окупованої території Донецької області.

Втім, ДБР встановило його місцеперебування і затримало.

Наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру за фактом державної зради (ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

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ДБР