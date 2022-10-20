Затримано чергового зрадника, який намагався втекти на тимчасово окуповану територію (відео)
Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією у Харківській області затримали колишнього правоохоронця. Під час окупації міста Балаклія він перейшов на бік ворога та почав служити у так званій «народній поліції».
Зрадник разом з окупантами патрулював вулиці Балаклії. Під час своїх рейдів вони вишукували місцевих патріотів, а також всіх хто мав хоч якесь відношення до Збройних сил України чи правоохоронних органів. Крім того, за вказівкою своїх кураторів, він охороняв різні об’єкти у місті.
Після втечі російських військових зрадник позбувся своїх мобільних телефонів та форми, яку йому видали. Деякий час він переховувався у лісосмугах, а згодом вирішив тікати до тимчасово окупованої території Донецької області.
Втім, ДБР встановило його місцеперебування і затримало.
Наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру за фактом державної зради (ст. 111 КК України).
Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.