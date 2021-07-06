На Київщині жінку засуджено за привласнення коштів та підробку документів

Яготинським відділом Бориспільської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні відносно 35-річної жінки за фактом привласнення чужого майна, вчиненого повторно, шляхом зловживання службовим становищем та внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу (ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Прокурором доведено в суді, що згадана особа, працюючи на посаді контролера-касира банку одного з міст на Київщині, діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок ввірених їй грошових коштів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів – заяв на видачу готівки від імені клієнтів банку, систематично отримувала з каси та привласнювала грошові кошти, чим спричинила збитки на суму майже 200 тис. грн.

Вироком Згурівського районного суду Київської області обвинувачену визнано винною у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та призначено покарання у виді 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки.

Вирок суду на даний час не набрав законної сили.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура