Волинянина судитимуть за жорстоке вбивство собаки

Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 40-річним жителем міста Ківерці жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі (ч.3 ст.299 КК України).

За даними слідства, увечері 19 вересня 2022 року чоловік, взявши за лапи безпритульного собаку, двічі вдарив його головою об стіну.

Тварина загинула, а волинянина тепер судитимуть.

Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 299 КК України, жорстоке поводження з твариною, вчинене активним способом із особливою жорстокістю, що призвело до її загибелі, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Пресслужба обласної прокуратури