В Киеве активисты ищут подонков, жестоко расправившихся с собаками
Видео приводит Telegram-канал «Киев Оперативный».
Авторы видео рассказали, что запись была сделана на выходных в лесу на Воскресенке. Варвары уже развели костер для жарки, но увидев свидетелей с камерой, тут же скрылись. Благодаря неравнодушным киевлянам, догхантеры не успели расправиться со всеми животными — некоторые собаки остались живы.
Активистам удалось спасти пса, которого нелюди привязали к дереву и нанесли тяжелую травму. Собаку увезли в ближайшую ветеринарную клинику и ищут животному новый дом. Фото приводит Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Зоозащитное движение UAnimals предупреждало, что 31 октября в городе возможны попытки кражи собак черного цвета и расправы над ними.
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»Tweet