В Киеве активисты ищут подонков, жестоко расправившихся с собаками

Зооактивисты Киева пытаются опознать мужчин, которые ловят в столице собак, убивают животных и едят их мясо. Группа догхантеров была застигнута «на горячем», но успела сбежать.

Видео приводит Telegram-канал «Киев Оперативный».

Авторы видео рассказали, что запись была сделана на выходных в лесу на Воскресенке. Варвары уже развели костер для жарки, но увидев свидетелей с камерой, тут же скрылись. Благодаря неравнодушным киевлянам, догхантеры не успели расправиться со всеми животными — некоторые собаки остались живы.

Активистам удалось спасти пса, которого нелюди привязали к дереву и нанесли тяжелую травму. Собаку увезли в ближайшую ветеринарную клинику и ищут животному новый дом. Фото приводит Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Зоозащитное движение UAnimals предупреждало, что 31 октября в городе возможны попытки кражи собак черного цвета и расправы над ними.

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»