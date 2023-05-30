На Київщині викрито мережу збуту контрафактної тютюнової продукції: вилучено товар майже на ₴7 млн.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження викрито підпільну мережу зі збуту контрафактної тютюнової продукції (ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, група осіб налагодила постачання незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів невідомого походження під марками відомих брендів. Продукцію без марок акцизного податку реалізовували через пункти роздрібної торгівлі на території Обухова та Білої Церкви.

Під час обшуків з незаконного обігу вилучено понад 2 тисячі електронних цигарок, 3,5 тисячі комплектуючих і майже 10 тисяч картриджів з рідиною для них, а також тютюн для кальяну та грошові кошти.

За попередніми оцінками, вартість вилученого майна становить майже 7 млн грн.

Тривають слідчі дії. Встановлюється місцезнаходження виробництва продукції та причетні до протиправної діяльності особи.

Досудове розслідування здійснюється детективами ТУ БЕБ у Київській області за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР Нацполіції України.

Київська обласна прокуратура