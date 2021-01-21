На Коломийщині затримали чоловіка за розбійний напад на відділення пошти

Працівники поліції Прикарпаття провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили місцезнаходження підозрюваного у розбої на відділення «Нової пошти» на Коломийщині. Як виявилося, нападник – мешканець сусіднього села. Зловмисника затримано і повідомлено про підозру, а причетність ще одного правопорушника – встановлюється слідством.

Розбій стався 13 січня о 19:10 у селі Коршів. Правоохоронці негайно виїхали на місце події та встановили, що невідомий чоловік у балаклаві підбіг до відділення пошти, коли працівниця збиралася зачиняти вхідні двері. Зловмисник увірвався всередину приміщення, пригрозив 21-річній касирці предметом, який схожий на пістолет і вимагав гроші. Працівниця віддала зловмиснику 18 тисяч гривень з каси, після цього чоловік втік у невідомому напрямку, а жінка викликала поліцію. Сама ж працівниця від рук зловмисника не постраждала.

20 січня співробітники Управління карного розшуку і слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з працівниками Коломийського відділу поліції затримали 21-річного зловмисника, мешканця Коломийського району. За його місцем проживання проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено кошти, банківські картки, мобільні телефони, одяг, взуття, предмет, який схожий на пістолет. Заходи відбувалися за процесуального керівництва Коломийської прокуратури.

За цим фактом слідчі поліції Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна. Також затриманого поліцейські підозрюють у вчиненні чотирьох крадіжок з проникненням у житло, вчинених у грудні 2020 року і січні 2021 року.

Додамо, що слідчі з’ясовують причетність до злочину ще одного зловмисника. Тривають оперативно-розшукові заходи.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини