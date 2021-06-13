На кордоні серед заморожених вишень виявили близько 400 ящиків контрабандних сигарет
Перемістити товар намагався вантажівкою наш співвітчизник, який прямував у Румунію.
Вантажівку зупинили сьогодні вранці у пункті пропуску «Порубне» співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками СБУ та митниками.
Товар знайшли під час здійснення поглибленого огляду вантажного транспортного засобу «ДАФ». За документами, водій, громадянин України, перевозив «заморожену вишню». Однак в ході проведення спільного огляду серед коробок з вишнями виявлено велику кількість ящиків з тютюновими виробами.
Наразі нараховано близько 400 ящиків сигарет.
Вартість товару та точна кількість встановлюється.Tweet