На кордоні серед заморожених вишень виявили близько 400 ящиків контрабандних сигарет

Перемістити товар намагався вантажівкою наш співвітчизник, який прямував у Румунію.

Вантажівку зупинили сьогодні вранці у пункті пропуску «Порубне» співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками СБУ та митниками.

Товар знайшли під час здійснення поглибленого огляду вантажного транспортного засобу «ДАФ». За документами, водій, громадянин України, перевозив «заморожену вишню». Однак в ході проведення спільного огляду серед коробок з вишнями виявлено велику кількість ящиків з тютюновими виробами.

Наразі нараховано близько 400 ящиків сигарет.

Вартість товару та точна кількість встановлюється.

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ДПСУ