На Ковельщині чоловік завдав ножових поранень своєму вітчиму

Учора, 20 квітня, близько 18 години до поліції надійшла інформація про те, що у селі Межисить Ковельського району між двома місцевими жителями, під час розпивання алкогольних напоїв, виник конфлікт, який завершився різаниною.

На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група. Під час зʼясування обставин події поліцейські встановили, що 28-річний чоловік під час сварки наніс декілька ударів кухонним ножем своєму 39-річному вітчиму.

Потерпілого з множинними ранами ушпиталили для надання невідкладної медичної допомоги.

Поліцейські затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Нападнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Волинської області