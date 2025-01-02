На Київщині 73-річний чоловік зарізав сина

В Обухівському районі чоловік під час конфлікту смертельно поранив сина. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Днями до правоохоронців надійшло повідомлення про вбивство у місті Кагарлик. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Обухівського районного управління поліції.

Поліцейські встановили, що конфлікт розпочався між матір’ю та її дорослим сином. У сварку втрутився 73-річний батько, який під час суперечки схопив ніж та наніс 42-річному сину декілька ударів у груди. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за фактом умисного вбивства ( ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України).

Наразі судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Київської області