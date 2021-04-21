У Сєвєродонецьку поліцейські викрили чоловіка у звідництві та сутенерстві

Поліцейськими кількох підрозділів викрито 41-річного сєвєродончанина, який займався звідництвом для розпусти з метою наживи.

Під час проведення в автомобілі останнього санкціонованого обшуку, слідчими виявлено та вилучено грошові кошти, які останній отримував від громадян за звідництво з метою наживи у сумі майже 40 тис грн., 200 доларів США, 50 євро та 2 мобільні телефони.

В ході допиту підозрюваний у всьому зізнався та визнав свою провину.

За підтримки процесуального керівництва прокуратури планується звернення до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

magnolia-tv.com за матеріалами ВК ГУНП у Луганській області