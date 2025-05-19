На Київщині покидьки цинічно розтрощили два автомобілі швидкої медичної допомоги (фото)

По вікнах та панелі приладів гатили цеглиною, а дзеркала заднього виду відірвали “з м’ясом” і залишили звисати на дротах: варварам, що таке скоїли, загрожує лише штраф чи обмеження волі.

У селищі Гребінки, що у Васильківському районі на Київщині, невідомі пошкодили два медичні автомобілі “швидкої” допомоги. Вони перебували в пункті постійного базування Київського обласного центру екстреної меддопомоги – це саме той транспорт, що виїздить кожного дня рятувати життя місцевих мешканців. Автівки розбивали цеглиною, ще й витратили на це чимало часу – діяли ж уночі, в комендантську годину.

Про ганебний інцидент повідомляє Київський обласний центр екстреної медичної допомоги . Так, за даними медиків, пошкодження сталися під час комендантської години. В автівок розбиті шибки, вирвані дзеркала заднього виду, а також знищено обладнання.

“Це не хуліганство, а спроба позбавити когось життя варварськими руками. Повага до медиків – це повага до життя. Винні мають понести найсуворішу відповідальність”, – зауважили у обласному центрі екстреної меддопомоги Київщини.

Дещо більше подробиць повідомив в.о. голови Київської облради Ярослав Добрянський. Він написав у Facebook, що негідники діяли з особливим цинізмом: автівки трощили шматком цегли, розбиваючи скло з боку водія, вирвали двірники й дзеркала, які залишилися висіти на дротах, ще й пошкодили панель приборів.

“Ці автомобілі могли б врятувати чиюсь дитину, доставити медикаменти, стабілізувати пораненого, підтримати дихання, коли легені вже не справляються… Адже, іноді вся доля людини у трьох хвилинах. І якщо в ці три хвилини хтось не доїде, не тому, що не хотів, а тому що хтось вирвав дроти, розбив скло, зламав керування, то це вже не вандалізм, а є спробу забрати життя чужими, варварськими руками, які вчинили цей злочин”, – зауважив Ярослав Добрянський.

У поліції Київщини ще жодним чином не відреагували на цинічну спробу знищити карети “швидкої”. Зауважимо, що, якщо вандалів все ж затримають, – їхні дії можна кваліфікувати за ст.296 (“хуліганство”) – у такому разі їм загрожуватиме штраф від 17 до 34 тисяч гривень, або пробаційний нагляд чи обмеження (але не позбавлення) волі строком до 5 років. // Інформатор