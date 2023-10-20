На Київщині повідомлено про підозру зловмиснику, який стріляв у знайомого

Подія сталася днями в селі Шибене.

Як встановили правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини, 30-річний місцевий житель зустрівся біля магазину зі знайомим, 39-річним мешканцем Берестянки.

Останній нібито заборгував чоловікові кошти. Під час сварки молодший опонент дістав травматичну зброю та вистрілив товаришу в ногу.

Чоловіка доставили до лікарні, де медики вийняли з ноги потерпілого гумову кулю.

Зловмисник у скоєному зізнався і пояснив правоохоронцям, що пістолет викинув до озера.

За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігуранту про підозру [ч. 4 ст. 296 ККУ].

Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області