В Олександрії викрили злочинця, який фінансував бойовиків «Л/ДНР»

Мешканця Кіровоградщини судитимуть за фінансування тероризму.

За матеріалами Управління СБ України в Кіровоградській області завершено досудове розслідування щодо мешканця регіону, причетного до фінансування незаконних збройних формувань терористичних «Л/ДНР».



Слідство встановило, що житель Олександрійського району адміністрував кілька спільнот у соцмережах, через які здійснювався збір фінансової допомоги для бойовиків. Зібрані кошти зловмисник переказував до ОРДЛО через електронні платіжні системи.

Під час розслідування оперативники спецслужби також зафіксували його листування з куратором з РФ, у ході якого вони обговорювали підготовку низки вибухів на території області.

У ході обшуків за місцем проживання фігуранта справи правоохоронці вилучили гранати Ф-1 та РГД-5 та підривачі до них, димову шашку ДМ-1, ручну димову гранату РДГ-2, реактивні освітлювальні та сигнальні патрони.



Дії зловмисника кваліфіковано за ч.1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Матеріали справи скеровано до суду. // ugorod.kr.ua