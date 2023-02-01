Розкрадання на благоустрої Андріївського узвозу – судитимуть посадовців Подільської РДА та підрядника

Подільською окружною прокуратурою міста Києва, в тому числі за участі ювенальних прокурорів, скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівників структурних підрозділів Подільської РДА та підрядників за фактом привласнення бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, управління капітального будівництва архітектури та землекористування Подільської РДА уклало з приватним товариством договори на виконання робіт з реконструкції будівлі дитячого садка компенсуючого (санаторного) типу у Подільському районі м. Києва, а також з благоустрою скверу на Андріївському узвозі у напрямку фунікулера.

З метою заволодіння бюджетними коштами начальник управління РДА створив організовану злочинну групу, до складу якої увійшли його заступник – начальник відділу будівництва та реконструкції, а також директор та бухгалтер підрядного підприємства.

Змовившись між собою, посадовці підписали офіційні документи щодо обсягів та вартості виконаних робіт, попри те, що роботи не були здійснені у повному обсязі, а частина з них проведена з порушеннями.

Відповідно до висновків судових експертиз, діями учасників організованої групи інтересам держави завдано збитків на суму понад 2, 6 млн грн.

У ході слідства на майно підозрюваних (квартиру та шість автомобілів) накладено арешти, а також заявлено позови про відшкодування спричиненої шкоди.

Наразі обвинувальний акт відносно організатора та трьох інших учасників організованої групи скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами УСР у м. Києві ДСР НП України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура