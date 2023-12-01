На Київщині втричі збільшилась кількість кібершахрайств. Поліція закликає громадян дотримуватись правил безпеки в інтернеті

Упродовж 2023 року на Київщині зареєстровано майже 2000 кримінальних проваджень за фактами кібершахрайства, що втричі більше ніж за минулий рік. Це найбільший показник за останні роки. Злочини зазначеної категорії складають 40% від загальної кількості розслідуваних шахрайств.

У період дії правового режиму воєнного стану зловмисники незаконно заволодівають коштами українців, користуючись їхнім бажанням допомогти військовим і внутрішньопереміщеним особам.

Шахрайства також вчиняються шляхом розміщення фішингових посилань на інтернет-ресурсах і у Telegram-каналах під виглядом оформлення соціальних виплат від держави, міжнародних організацій, благодійних фондів та інше.

Розповсюджена протиправна діяльність «кол-центрів», де особи під виглядом співробітників служби безпеки банків виманюють у громадян банківські реквізити, або ж створюють умови за яких потерпілі особисто переводять кошти на їх рахунки.

На фоні зростання різноманітності шахрайських схем закликаємо громадян насамперед бути пильними та дотримуватись загальних правил безпеки в інтернеті:

не вказувати власні персональні дані на неперевірених сайтах

не повідомляти термін дії банківської карти та CVV-код

не робити передоплату у неперевірених інтернет-магазинах, за можливості користуватися послугою післяплати

не користуватися неперевіреними оголошеннями щодо роботи, яка обіцяє швидкий заробіток за внесення завдатку.

Не переводити кошти особам, які вимагають їх для допомоги вашим близьким особам, що нібито потрапили у біду.

Якщо ви стали жертвою зловмисників, зверніться до правоохоронних органів.

Київська обласна прокуратура