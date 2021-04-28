На Луганщине разоблачены террористы, планировавшие распылить хлор в подразделении ВСУ

Преступники планировали распылить отравляющее вещество в помещениях, где находятся военнослужащие.

В Луганской области разоблачена террористическая группа, участники которой планировали распылить хлор в месте временной дислокации подразделения Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, участники группы готовили совершение преступления на одном из объектов инженерной инфраструктуры Луганской области, где временно дислоцируется подразделение ВСУ.

«В частности, ими планировалось распыление отравляющего вещества — хлора в помещениях, где находятся военнослужащие, с целью причинения вреда их жизни и здоровью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проведенных следственных действий преступление удалось предотвратить.

По информации ведомства, у двух участников группы обнаружены и изъяты средства и орудия для сбора и передачи сотруднику так называемого Министерства госбезопасности «ЛНР» информации по оборонной сфере.

«Данные о расположении оборонных объектов, позициях Вооруженных сил Украины и передислокации военной техники они получали, в том числе от военнослужащего ВСУ», — добавили в Офисе генпрокурора.

В настоящее время организатора группы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении всех участников группы и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. // УНИАН