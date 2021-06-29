На Луганщині поліцейські затримали парубка, який підозрюється у вбивстві односельця

Парубка затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено про підозру у скоєні злочину, передбаченому статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

До поліції Новопскова надійшло повідомлення старости села Новобіла, про те, що на спортивному майданчику шкільного стадіону виявлено труп 55-річного місцевого мешканця.

Співробітники слідчо-оперативної групи та судово-медичний експерт, які виїхали на місце події, встановили, що смерть чоловіка настала внаслідок завданих йому тілесних ушкоджень.

За результатами проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські викрили 16-річного мешканця цього ж села, який підозрюється у скоєнні злочину.

В рамках відкритого за даним фактом кримінального провадження під процесуальним керівництвом прокуратури тривають слідчі дії. Вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі поліцейські встановлюють обставини та мотиви вчиненого злочину.

Відділ комунікації поліції Луганської області