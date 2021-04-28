На Луганщині поліцейські затримали підозрюваного у зґвалтуванні 6-річної дівчинки

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування). 48-річного мешканця м. Сєвєродонецька, раніше судимого за майнові злочини, затримано у порядку статті 208 КПК України. Після оголошення затриманому підозри у скоєнні злочину слідчі за підтримки прокуратури звернуться до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вчора, 27 квітня, о 20.00 до поліції звернулась місцева мешканка з повідомленням про те, що її 6-річну доньку зґвалтував невідомий чоловік.

Співробітники слідчо-оперативної групи та оперативники Управління карного розшуку, які виїхали на місце події, в ході проведення слідчо-оперативних дій встановили особу зловмисника, його місце знаходження та затримали. Під час проведення невідкладних слідчих дій були встановлені обставини злочину, за місцем мешкання затриманого вилучені речові докази.

Дівчинка наразі госпіталізована до лікарні.

В рамках відкритого кримінального провадження під процесуальним керівництвом прокуратури тривають слідчі дії. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Луганської області