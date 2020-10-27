На Луганщині судитимуть колишнього патрульного за перевищення службових повноважень

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього працівника управління патрульної поліції в Луганській області за фактом перевищення службових повноважень, що супроводжувалися насильством та застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, у січні 2020 року під час патрулювання м. Лисичанська екіпаж патрульної поліції отримав від перехожої повідомлення про те, що неподалік невідома особа голосно кликала на допомогу. Патрульні прибули на вказане місце для з’ясування обставин та побачили дівчину, яка плакала, а поряд з нею молодого чоловіка, який при цьому не вчиняв будь-яких протиправних дій.

За відсутності підстав для застосування фізичної сили та спеціальних засобів один з поліцейських застосував до громадянина прийом рукопашною бою та збив його з ніг. Правоохоронець завів руки чоловіка за спину, одягнув металеві кайданки. У подальшому екіпаж патрульної поліції доставив потерпілого до адміністративної будівлі відділу поліції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, оперативний супровід – Луганське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покарання, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури