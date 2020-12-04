На Луганщині судитимуть командира взводу поліції за перевищення службових повноважень із застосуванням насильства
Прокурорами Луганської обласної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно командира взводу батальйону патрульної
служби поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції в Луганській області за фактом перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).
За даними слідства, у серпні 2020 року до Новоайдарського відділу поліції надійшло повідомлення щодо порушення громадського порядку у дворі житлового будинку на території міста Щастя.
З метою перевірки інформації про вчинення адміністративного правопорушення та з’ясування обставин на місце події виїхала оперативна група у складі чотирьох працівників поліції. За відсутності підстав для застосування фізичної сили один з правоохоронців наніс двом потерпілим удари в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження легкого ступеню тяжкості.
На даний час обвинуваченого відсторонено від займаної посади та застосовано до нього запобіжного захід у вигляді особистого зобов’язання.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Краматорську, оперативний супровід – Луганським управлінням Департаменту внутрішньої
безпеки Нацполіції України.
Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено
обвинувальним вироком суду.
Довідково: санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури