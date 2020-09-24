На Луганщині зловмисники «заробляли» ₴5 млн. на рік за вимагання хабарів від суб’єктів ЗЕД

Сьогодні, 24 вересня, Головним відділом БКОЗ ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях спільно з Головним управління власної безпеки ДФС припинено функціонування вертикально побудованої корупційної схеми у Східній митниці ДМС України.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких одержані докази організації посадовою особою керівного складу Східної митниці Держмитслужби схеми вимагання грошових коштів від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за проведення митного оформлення товарів в режимі імпорт.

До вказаної протиправної діяльності також були залучені начальник одного з управлінь та двоє посадових осіб митного посту «Лисичанськ» Східної митниці, які безпосередньо отримували кошти від суб’єктів ЗЕД за безперешкодне митне оформлення.

Виявлена корупційна схема дозволяла посадовцям митних органів тривалий час вимагати та отримувати від суб’єктів ЗЕД в зоні діяльності Східної митниці неправомірні вигоди у розмірі понад 5 млн гривень на рік.

Учасників корупційної схеми затримано «на гарячому» після одержання одним з керівників митного посту чергової частини неправомірної вигоди, яка загалом склала понад 13 тисяч гривень.

На даний час продовжуються невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо затримання вищевказаних осіб в порядку ст. 208 КПК України та оголошення їм підозри за ч. 3 ст. 368 КК України.

Державна фіскальна служба України