Повідомлено про підозру рецидивісту, який 1 січня запускав заборонені салюти
За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру вінничанину, який використовував піротехніку у перший день Нового року, чим грубо порушив громадський порядок, нехтуючи забороною використання таких засобів під час дії правового режиму воєнного стану в Україні.
Інцидент стався у Замостянському районі м. Вінниці.
Дії правопорушника кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство), санкцією якої передбачено покарання до 5 років обмеження волі.
Підозрюваний – 35-річний чоловік, неодноразово судимий за вчинення умисних кримінальних правопорушень та вчинив новий умисний кримінальний проступок проти громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, під час іспитового періоду.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють дізнавачі сектору дізнання Відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.
Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Вінницької обласної прокуратуриTweet