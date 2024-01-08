Повідомлено про підозру рецидивісту, який 1 січня запускав заборонені салюти

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру вінничанину, який використовував піротехніку у перший день Нового року, чим грубо порушив громадський порядок, нехтуючи забороною використання таких засобів під час дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Інцидент стався у Замостянському районі м. Вінниці.

Дії правопорушника кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство), санкцією якої передбачено покарання до 5 років обмеження волі.

Підозрюваний – 35-річний чоловік, неодноразово судимий за вчинення умисних кримінальних правопорушень та вчинив новий умисний кримінальний проступок проти громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, під час іспитового періоду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють дізнавачі сектору дізнання Відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури