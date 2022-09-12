На Луганщині колаборантка зайняла псевдопосаду «помічника прокурора»

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури завершено досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно колаборантки з Луганщини (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що наприкінці березня 2022 року 29-річна громадянка України вступила в злочинну змову з представниками окупаційної влади та добровільно зайняла псевдопосаду «помічника прокурора» «прокуратури Станично-Луганського району лнр».

Наразі прокурори направили до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська обвинувальний акт щодо жінки для розгляду по суті.

За скоєне обвинуваченій загрожує покарання – до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури