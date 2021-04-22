На Львівщині 52-річний чоловік зарізав «товариша по чарці»
За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 52-річного мешканця Бродів, якого обвинувачують в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України).
Встановлено, що 31 січня поточного року у Бродах у себе вдома підозрюваний із 48-річним товаришем розпивали алкоголь, коли між ними виник конфлікт. У ході словесної перепалки, щоб довести свою правоту господар дому взяв ніж та наніс ним потерпілому декілька ударів у груди та один у спину. Від отриманих травм останній помер.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратуриTweet