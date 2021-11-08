На Львівщині чоловік вбив 33-річну жінку кочергою

Правоохоронцям чоловік заявив, що він побив жінку, бо «хотів її навчити правильно поводитися і не обманювати його».

Про це йдеться у вироку Перемишлянського районного суду Львівської області від 3 листопада.

За даними слідства, вбивство сталось в ніч проти 19 березня 2021 року. 33-річна жінка орієнтовно о 21:00 повернулась додому зі Львова. Обвинувачений запитав її, де вона була. На це жінка розповіла, що зустріла у місті знайомих. Це не сподобалось агресорові і він на кухні взяв кочергу та почав нею жорстоко бити потерпілу. Жінка благала чоловіка зупинитися та навіть перепросила, що провела свій час зі знайомими. Проте агресор жорстоко бив потерпілу, навіть коли у неї з обличчя текла кров. Тоді жінка вийшла до іншої кімнати та впала. Згодом потерпілий допоміг жінці помитися та вклав її спати. До ранку потерпіла померла. У жінки діагностували численні травми та крововиливи, що призвело до смерті.

Після цього чоловік пішов до сусіда та повідомив, що він побив співмешканку і вона померла. Правоохоронцям чоловік заявив, що він побив жінку, бо “хотів її навчити правильно поводитисч і не обманювати його”.

У листопаді суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві та засудив до 9 років позбавлення волі. // Діло