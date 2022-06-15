На Львівщині під час отримання хабаря затримали директора дослідного господарства

Використовуючи своє службове становище, чиновник незаконно передавав в оренду складські приміщення, які перебувають на балансі державного підприємства, вимагаючи за це неправомірну вигоду.

Як встановили слідчі поліції Львівщини спільно з оперативниками управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, керівник одного з дослідних господарств Інституту сільського господарства Карпатського регіону НАAН України, 63-річний житель однієї з областей України, передавав в оренду складські приміщення, які перебувають на балансі держави, без укладання відповідних договорів чи угод.

14 червня його було затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання неправомірної вигоди у сумі 30 тисяч гривень.

Грошові кошти вилучено.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, а також про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Львівської області