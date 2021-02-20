На Львівщині підприємця підозрюють у привласненні понад ₴350 тисяч бюджетних коштів

Зловмисника викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Львівській області та західного офісу Держаудитслужби за процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, директор одного з підприємств, раніше судимий 43-річний мешканець Рівненської області, у грудні 2018 року уклав договір з Яворівською КЕЧ на виконання робіт з облаштування мереж електропостачання в одному з сіл Яворівського району. Підозрюваний вносив завідомо недостовірні дані в акти виконаних робіт, завищуючи їхню вартість. Таким чином зловмисник незаконно заволодів бюджетними коштами у сумі 373 918 гривень.

Слідчі слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону, повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч.1 ст.366 (Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області