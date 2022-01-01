На Львівщині поліцейські розслідують факт вбивства собаки

Як попередньо встановили співробітники Яворівського районного відділу поліції, двоє мешканців села застрелили бельгійського вівчара з мисливської рушниці.

Сьогодні, 1 січня, близько 9.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл Яворівського району про вбивство його собаки – бельгійського вівчара.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, екіпажі сектору реагування патрульної поліції та співробітники інших служб Яворівського районного відділу поліції. Як попередньо встановили правоохоронці, собака був застрелений з мисливської рушниці. До скоєння злочину причетні двоє мешканців села, обидва віком 52 роки.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Призначені експертизи, досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області