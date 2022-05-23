На Львівщині посадовців затримали під час отримання хабаря за оренду держмайна стратегічного значення
Злочинну схему, організовану керівником та заступником підприємства, яке входить до Держагентства резерву України, викрили слідчі поліції Львівщини спільно із співробітниками Служби безпеки України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.
Як встановили правоохоронці, керівник стратегічного підприємства та його заступник, обидва мешканці Київщини віком 59 та 52 роки, незаконно передавали в користування складські та виробничі приміщення, розташовані на території Львівської області, де зберігалися запаси зерна Держрезерву. Посадовці надавали приміщення в оренду за заниженими цінами, вимагаючи за свої послуги «винагороду».
Поліцейські затримали зловмисників під час отримання ними неправомірної вигоди в сумі 60 тисяч гривень у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили затриманим про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції Львівської областіTweet