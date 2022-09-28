На Сумщині забудовника підозрюють у привласненні майже 5 мільйонів гривень

Слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми вчора було повідомлено про підозру директору одного з Товариств з обмеженою відповідальністю, який привласнив майже 5 млн грн.

За даними слідства, з березня 2019 року Товариством з обмеженою відповідальністю розпочато виконання підготовчих робіт з будівництва житлових багатоквартирних будинків з приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгами.

Фізичні особи, які виявили бажання придбати нерухоме майно у нових будинках, укладали угоди із забудовником та перераховували певну суму коштів для завершення будівництва.

Однак директор ТОВ, зловживаючи своїм службовим становищем, використав одержані грошові кошти не за їх цільовим призначенням. Відтак будівництво багатоквартирних будинків до цього часу не завершено, при цьому кошти інвесторам не провернуті.

Відповідно до висновку експертизи підозрюваний в такий спосіб привласнив 4 млн 981 тис. грн.

Наразі чоловіку вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». На даний час підозрюваному обрано міру запобіжного заходу, а саме домашній арешт. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області