На Львівщині припинено діяльність наркоугруповання

Зловмисники виготовляли та збували наркотики на території Львівської області. Організатор злочинної групи позиціонував себе у кримінальних колах колишнім працівником міліції, добре обізнаним в оперативній роботі. Його та спільників поліцейські затримали і оголосили про підозру.

Як встановили оперативники Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, група жителів Львівщини зорганізувалася у стійке об’єднання з метою особистого збагачення шляхом кримінального заробітку. 47-річний організатор – житель міста Стрий – та його спільники займалися виробництвом і подальшою реалізацією наркотичних засобів та психотропних речовин.

«Сировину» для виготовлення наркотиків зловмисники замовляли через мережу Інтернет та отримували поштовим зв’язком. У приватному будинку, який належить рідним одного з фігурантів, налагодили виробництво наркотовару. Згодом через соціальні мережі домовлялися з клієнтами про зустрічі, об’єми продажів та оплату.

Лідер злочинної групи задля підвищення своєї «вагомості» поширював інформацію про те, що в минулому він начебто був майором міліції. Тому пропонував іншим групам наркодилерів свій «влив» та «захист». Насправді чоловік ніколи не служив у лавах органів внутрішніх справ.

Правоохоронці провели оперативну закупку в учасників злочинної групи. За висновком експертизи, придбана речовина – амфетамін. Під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури, за фізичної підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, працівники внутрішньої безпеки НПУ та слідчого управління поліції Львівщини затримали четверо фігурантів кримінального бізнесу та провели у них обшуки. Вилучено прекурсори та обладнання для виготовлення наркотиків, амфетамін, кошти, зброю та мобільні телефони.

Організаторові та учасникам угруповання слідчі поліції оголосили про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України. В порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано троє зловмисників. У разі доведення вини учасникам групи може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України