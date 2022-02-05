На Львівщині рибалки з пешнями напали на інспекторів

Під час рибоохоронного рейду на території Самбірського району було вчинено напад на державних інспекторів Львівського рибоохоронного патруля.

Про це інформує Львівський рибоохоронний патруль.

“Під час проведення рибоохоронного рейду на території Самбірського району Львівської області поблизу с. Долобів було вчинено напад на державних інспекторів Львівського рибоохоронного патруля з боку рибалок з допомогою засобу пробиття льоду (пешня). З метою самозахисту інспекторами було застосовано спецзасіб – перцевий балончик, після чого викликано працівників поліції для встановлення осіб, які вчинили напад на інспекторів”, – йдеться у повідомленні.

У рибоохороному патрулі зазначили, що загрози життю та здоров’ю інспекторів немає.

Довідка. Пешня, рідше пішня — інструмент для пробивання льоду та довбання мерзлої землі. Рід дерев’яного лома з металевим наконечником. Для роблення ополонок колись також використовували великий цільнометалевий тригранний лом, відомий як «шемінь». // Діло