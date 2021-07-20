На Львівщині сільського голову підозрюють у незаконній роздачі землі майже на три мільйони гривень

Держслужбовця, який, зловживаючи службовим становищем, діяв всупереч інтересам держави, викрили слідчі Червоноградського районного відділу поліції спільно з оперативниками Служби безпеки України у Львівській області за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 68-річний мешканець одного з сіл Червоноградського району, будучи сільським головою, протягом жовтня-листопада 2020 року неодноразово підписував та видавав завідомо неправдиві документи — рішення сільської ради щодо передачі земельних ділянок у приватну власність.

Таким чином він незаконно передав 11 земельних ділянок приватним особам, чим заподіяв істотну шкоду інтересам громади на загальну суму понад 2 мільйони 738 тисяч гривен.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили держслужбовцю про підозру в скоєнні правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 (Службове підроблення) та ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області