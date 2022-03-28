На Львівщині судитимуть чотирьох мешканців Харківщини, які намагалися незаконно виїхати з України

Під час перетину державного кордону України з Республікою Польща зловмисники пред’явили документи з ознаками підроблення.

Як встановили дізнавачі Яворівського районного відділу поліції, 21 березня четверо мешканців Харківської області призовного віку (двоє — віком 38 років, інші — 39 та 42 роки), перебуваючи у пункті пропуску «Грушів-Будомєж», надали інспектору прикордонної служби підроблені документи з недостовірними відомостями щодо їх постійного проживання у Чехії.

Дізнавачі повідомили усім зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, — обмеження волі на строк до двох років.

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області