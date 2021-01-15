Начальника управління «Київтранспарксервіс» затримано на хабарі у 2 тис. доларів

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано на одержанні неправомірної вигоди начальника управління «Київтранспарксервіс» (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, вказаний посадовець висунув представнику ФОП вимогу надати йому неправомірну вигоду у сумі 2 тисяч доларів США за сприяння в підписанні договору про розміщення на парковках міста Києва зарядних пристроїв для електромобілів.

Посадову особу затримано «на гарячому» під час одержання зазначеної суми.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Протиправну діяльність припинено співробітниками прокуратури спільно з слідчими СУ ГУНП у м. Києві та працівниками УСР у м. Києві ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура