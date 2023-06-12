Судитимуть мешканця Київщини, який повідомляв інформацію про розміщення ЗСУ російським окупантам

Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини, за фактом несанкціонованого поширення інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, здійснював фото та відеозйомку військових об’єктів Сил оборони України та державних органів на території міста Обухів Київської області. Зібрані дані через месенджер «Telegram» хлопець надсилав представнику спецслужб рф. Останній за виконану «роботу» перераховував йому грошові кошти на банківську картку.

Досудове розслідування здійснювалося ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу – ГВ КІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура