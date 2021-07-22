На Львівщині учасники злочинної групи заволоділи понад ₴2,3 млн. під час операцій з комунальним майном

Серед обвинувачених – посадовець податкової служби, директор та заступник товариства.

Злочинну «схему» заволодіння майном комунального підприємства Червоноградської міської ради викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції.

Як встановили поліцейські, задля заволодіння майном фігуранти штучно створювали податкові борги. Надалі, з метою їх погашення на комунальне майно накладались арешти, а згодом його викуповували за заниженою вартістю підконтрольні товариства.

Так, зловмисники придбали магістральну теплову мережу від котельні довжиною 1960 м, що перебувала в податковій заставі, по заниженій вартості — на понад 2,3 млн грн. Після чого реалізували її, а вторговані кошти розподілили між всіма учасниками злочинної групи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні наразі завершено. Обвинувальний акт за погодженням із Львівською обласною прокуратурою скеровано до Червоноградського міського суду Львівської області. Учасникам угруповання інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 – ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

За скоєне може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України