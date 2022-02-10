На Львівщині викрили посадовця на привласненні ₴1,5 млн. під час реконструкції моста

У ході виконання комплексних заходів щодо протидії системним загрозам управлінню державою, Служба безпеки України викрила керівника одного з львівських підприємств. Зловмисник незаконно заволодів 1.5 млн грн, виділених на реконструкцію підвісного моста у Червонограді.

Про це повідомили у СБУ.

За даними слідства, у 2019 році міська рада Червоногада, що на Львівщині, підписала угоду на майже 7 млн грн з львівським підприємством-переможцем тендеру на реконструкцію підвісного моста через річку Західний Буг.

З метою заволодіння коштами, посадовець упродовж року умисно вносив неправдиві відомості до актів приймання робіт щодо вартості та обсягів виконаних робіт. Це дозволило йому привласнити майже 1,5 млн грн.

Оскільки, підприємство не виконувало взятих на себе зобов’язань, замовник призупинив перерахунок решти коштів.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч.1 ст. 366 (службове підроблення) та за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для виявлення і притягнення до відповідальності усіх, причетних до оборудки, осіб.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводили оперативники Управління СБУ у Львівській області спільно із слідчими Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури. // Діло